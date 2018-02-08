Приехавшие в Крым немецкие депутаты признали полуостров российским

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии на заводе Массандра в Крыму

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии на заводе Массандра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Представители немецкой делегации, находящиеся с первым официальным визитом в Крыму, признали полуостров российской территорией.

"Большинство жителей Крыма чувствуют себя хорошо в составе России. Мы не видели никаких военнослужащих на улицах. Не было никаких признаков того, что здесь какая-то оккупация. Мы видели очень много счастливых людей, которые с удовольствием вступали с нами в разговор и делились впечатлениями", — сказал депутат парламента земли Берлина Харальд Лаатч.

В свою очередь, паламентарий от земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп подчеркнул, что представители немецкой делегации видели людей, которые высказываются не в поддержку России, но таких меньшинство.

"Референдум действительно был очень важен. Если большинство высказывается за то, чтобы быть в составе России, то, действительно, это народное решение", — подчеркнул Бекамп.

Делегация немецких депутатов прибыла в Крым с официальным визитом третьего февраля и пробудет на полуострове до пятницы. В ее состав вошли представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии. Парламентарии пояснили, что прибыли на полуостров, чтобы увидеть ситуацию в Крыму своими глазами и "подать сигнал" России о намерении сотрудничать.

На Украине против депутатов возбудили уголовное дело. Их обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию".

Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за такое решение.

Украина считает его своей, но "временно оккупированной" территорией. Киев регулярно возбуждает уголовные дела против иностранных политиков и деятелей культуры, посетивших полуостров.

Москва не раз заявляла, что присоединение Крыма не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.

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