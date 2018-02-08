МИД потребовал от США прекратить "охоту" на россиян по всему миру

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва призывает Вашингтон прекратить практику задержания российских граждан в третьих странах, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, число арестов наших граждан в третьих странах с подачи американцев и при их непосредственном участии продолжает расти. Причем на 2017 год пришелся по-настоящему всплеск — было 11 случаев", — заявила она.

Захарова напомнила, что МИД России регулярно публикует рекомендации на этот счет россиянам, выезжающим за рубеж, и призвала относиться к ним серьезно.

"Опасность абсолютно реальна. Россиян, которые были взяты на заметку американскими спецслужбами, просто зачастую специально выманивают за границу под различными предлогами, потом арестовывают и вывозят в США. Все эти случаи известны", — заявила представитель МИД.

По ее словам, россияне подвергаются "соответствующим мерам воздействия, угрозам".

"Также мы безусловно требуем от США прекратить неприемлемую практику охоты на российских граждан по всему миру, хотя, к сожалению, готовности США не проявляют", — добавила она.