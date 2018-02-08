В Нидерландах задержали российского банкира, обвиняемого в крупном хищении

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывший руководитель одной из российских "кредитных организаций" задержан в Нидерландах по делу о мошенничестве на 570 миллионов рублей, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Имя задержанного и банка, который он возглавлял, пока не раскрывается.

"Обвиняемый, действовавший в составе организованной группы и похитивший путем мошенничества 570 миллионов рублей, задержан компетентными органами Королевства Нидерланды… Принимаются меры по его экстрадиции в Россию", — сказала Волк.

По данным следствия, вместе с соучастниками задержанный заключал кредитные договоры с с так называемыми "техническими заемщиками" — компаниями, которые не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность. Таким образом, из учреждения удалось вывести 570 миллионов рублей, полагает следствие.

В России мужчина заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет заключения.