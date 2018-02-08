МИД сообщил о полетах авиации США у границ РФ с выключенными транспондерами

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американская боевая авиация осуществляет полеты около российских границ с выключенными транспондерами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Это происходит, несмотря на предложение Москвы найти приемлемое решение этого вопроса для обеих сторон, добавила дипломат.

В последние годы российские и американские военные регулярно сообщают об инцидентах между самолетами и кораблями двух стран. Как правило, речь идет об опасном сближении.

Россия неоднократно выступала за проведение переговоров по этой проблеме с США и другими странами НАТО, в частности, по вопросу транспондеров. Как рассказал в среду постпред России при альянсе Александр Грушко, определенных договоренностей между Москвой и НАТО уже удалось достичь.