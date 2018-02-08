Саакашвили заявил, что дело против него "развалилось"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заговорил о его возможной экстрадиции, потому что дело в отношении политика "развалилось".

Ранее Луценко заявил, что если Саакашвили откажут в политическом убежище на Украине, он получит возможность добровольной или принудительной депортации в выбранную им страну.

"После того как у них все дело треснуло, в Грузию меня собрались отправлять, оказывается. Нет уж, судите меня здесь за "госпереворот и сотрудничество с ФСБ", как и положено по украинским законам. А, дело у вас развалилось? Свидетели сбежали, "доказательства" исчезли, "телефонный разговор" оказался монтажом? Тогда оставьте меня в покое и не мешайте заниматься политикой на Украине и не мешайте спасать народ от олигархов, барыг и подбарыжников, включая вас, господин бездипломный прокурор", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Он показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Как заявляла пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и Курченко.

В рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности в декабре прошлого года правоохранители в течение трех дней предпринимали попытки задержать Саакашвили, сделать это им удалось 8 декабря, но через три дня суд отпустил политика на свободу, отказав прокуратуре в ходатайстве о домашнем аресте. Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Позднее Апелляционный суд Киева изменил политику меру пресечения на ночной домашний арест, срок которого уже истек. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.