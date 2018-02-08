Россия обеспокоена деятельностью США в военно-биологической сфере

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия озабочена деятельностью США в военно-биологической сфере, в частности, связанной с медико-биологической активностью американского военного ведомства у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас, безусловно, есть определенные озабоченности относительно деятельности США в военно-биологической сфере. Прежде всего, они связаны с поведением Вашингтона на площадке Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО — ред.)", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Вашингтон упорно выступает против разработки юридически обязывающего протокола Конвенции, который содержал бы элементы ее верификационного механизма.

Захарова отметила, что подписанная в 1972 году Конвенция не соответствует нынешнему уровню развития биотехнологий.

"В последние годы к нашим озабоченностям добавилась еще одна серьезная проблема, связанная с этим вопросом. Она связана с медико-биологической активностью военного ведомства США непосредственно по периметру российских границ", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Москва также серьезно озабочена тем, что Вашингтон наращивает никем не контролируемый потенциал скрытного, внезапного вмешательства в развитие ситуации в области биобезопасности в соседних с Россией странах, отметила Захарова.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.

По его словам, сейчас специалисты ведомства занимаются выявлением различных биомаркеров, связанных с травмами. Для этих исследований 19 июля был опубликован контракт о закупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость.

Дауни отметил, что в запросе не было указано желаемое место происхождения образцов. Однако для продолжения исследования требовались образцы из России, поскольку предыдущий поставщик предоставил образцы граждан этой страны.

КБТО, вступившая в 1975 году, стала первым международным договором, запретившим целый вид оружия массового поражения. По состоянию на июнь 2016 года насчитывает 174 участника.