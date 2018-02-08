В Тель-Авиве временно приостановили движение поездов из-за пропавшего кота

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Движение поездов на центральной железнодорожной станции Тель-Авива было приостановлено из-за поисков пропавшего кота, сбежавшего от хозяйки на пути к ветеринару, сообщает в четверг израильский телеканал "Решет 13".

По данным телеканала, управляющая одной из израильских организаций по защите прав животных Яэль Аркин на прошлой неделе везла своего кота по кличке Гури на прием в ветеринарную клинику. Однако в районе центральной железнодорожной станции "Савидор Мерказ" животному удалось вырваться и скрыться в траншее у железнодорожных путей.

Хозяйка Гури обратилась к министру транспорта Израиля Исраэлю Кацу с просьбой помочь отыскать питомца. Министр, в свою очередь, обратился к главе национальной железнодорожной компании "Ракевет Исраэль" Шахару Аялону, который поручил сотрудникам станции предпринять все необходимые усилия для спасения кота, отмечает канал.

Поиски Гури завершились в начале этой недели, когда сотрудник службы безопасности станции вместе с ловцом кошек обнаружил у путей кошачьи следы. Движение поездов было временно приостановлено, что позволило отловить кота и вернуть его хозяйке, говорится в сообщении.

"Оперативное подключение сотрудников "Ракевет Исраэль" и работников железнодорожной станции позволило нам спасти жизнь Гури. Было решено, что кот получит второе имя — Исраэль — в честь министра, который спас его жизнь", — цитирует телеканал Аркин.