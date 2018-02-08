Киев выразил Берлину протест из-за визита немецких депутатов в Крым

Реакция на события на Украине. Февраль 2018 (27)

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии на заводе Массандра в Крыму

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии на заводе Массандра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Украина направила ноту протеста в адрес властей Германии из-за визита немецкой делегации в Крым, сообщил член представительства, депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Рогер Бекамп.

В документе сказано, что парламентарии говорят "с правительством временно оккупированной территории".

"Хочу сделать заявление, что мы здесь не видим никакую русскую оккупацию", — сказал Бекаман журналистам.

По его словам, санкции, введенные против Крыма, — наказание прежде всего для рядовых граждан, которые проголосовали за вхождение в состав России.

"Мы очень много говорили о референдуме и очень рады, что был такой правдоподобный, настоящий референдум проведен", — подчеркнул депутат.

Делегация немецких депутатов прибыла в Крым с официальным визитом в субботу и пробудет на полуострове до 9 февраля. В ее состав вошли представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.

На Украине против депутатов возбудили уголовное дело. Их обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию".

Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за такое решение.

Украина считает его своей, но "временно оккупированной" территорией. Киев регулярно возбуждает уголовные дела против иностранных политиков и деятелей культуры, посетивших полуостров.

Москва не раз заявляла, что присоединение Крыма не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.