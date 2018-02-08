Европарламент призвал освободить главу чеченского "Мемориала"

БРЮССЕЛЬ, 8 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию, призывающую незамедлительно освободить главу филиала правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюба Титиева.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение наркотиков в крупном размере и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал разговоры о "передаче наверх" дела Титиева попыткой оказать психологическое и административное давление на следствие, напомнив об обращении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в МВД РФ с просьбой передать дело Оюба Титиева в ГУМВД РФ по СКФО. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации. СПЧ также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о передаче расследования дела Титиева в следственный департамент МВД, либо о направлении в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для процессуального контроля над расследованием.

"(Европарламент) призывает к немедленному освобождению директора правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике господина Оюба Титиева, который был задержан 9 января 2018 года, после чего ему официально предъявили обвинение, заключив под стражу по сфабрикованному обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств", — говорится в одобренной депутатами резолюции ЕП. Трансляцию голосования вела видеослужба ассамблеи.

В документе подчеркивается, что ЕП "настоятельно призывает российские власти обеспечить полное уважение прав человека и юридических прав господина Титиева, включая доступ к адвокату и медицинской помощи, физическую неприкосновенность и достоинство, а также защиту от судебного преследования, криминализации и произвольного ареста".

Парламентарии также призвали центральные российские власти пресечь имеющие, по их мнению, место нападки на свободу выражения мнения в Чечне и в срочном порядке провести "независимые, объективные и тщательные расследования вызывающих сожаление событий в Чечне".