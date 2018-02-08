В Италии авторы криминального сериала заплатили мафиози за место для съемок

РИМ, 8 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Суд неаполитанского города Торре-Аннунциата признал виновным сотрудника съёмочной группы популярного сериала "Гоморра" в личном пособничестве мафии за "оплату" локации для съемок.

Драматический сериала "Гоморра" снят по мотивам одноименного романа итальянского писателя и журналиста Роберто Савиано, за который боссы неаполитанской мафии — "каморры"- приговорили его к смерти. Премьера сериала состоялась в 2014 году, на данный момент снято четыре сезона.

Специалист по подбору места для съёмок Дженнаро Акуино во вторник осужден на полгода условного срока за передачу 6 тысяч евро боссам одного из кланов "Каморры" за возможность снять несколько сцен на принадлежащей им вилле. В сериале этот дом, разумеется, был представлен как вилла клана Савастано, вокруг представителей которого разворачивается сюжет.

"Один из продюсеров принес мне деньги, все об этом знали. Они были в закрытом конверте. Я принес его Раффаэле Галло, отцу босса Франческо. Я не знаю, кто положил деньги в конверте. Но могу сказать, что Раффаэле Галло пригрозил, чтобы в дом ради съемок больше никто не совался. Я был очень напуган, потому что дал слово, а в такой обстановке опасно не соблюдать договоренности", — сказал на суде Акуино, которого цитирует Il Giornale.

После вынесенного вердикта телеканал Sky, на котором выходит "Гоморра", потребовал объяснений у кинокомпании Cattleya, снимающей сериал. Студия обвинения в финансировании мафии отвергла, подчеркнув, что десятки приложенных к делу записей телефонных разговоров ни разу не упоминают членов семьи Галло.