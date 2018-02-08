Украинские историки опасаются утратить доступ к польским архивам

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Украинские историки считают, что принятый Польшей закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов станет препятствием для доступа к польским историческим архивам и усложнит исследование совместной истории, говорится в заявлении Центра исследований освободительного движения.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд. Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию на Украине, в Израиле и в США.

"С сожалением приходится констатировать, что принятый закон станет существенным препятствием для украинских и польских ученых. Он усложнит обработку исторических источников, содержащих информацию о совместном сложном прошлом. Прежде всего речь идет об Архиве Института национальной памяти, который хранит информацию о политических репрессиях ХХ века и материалы освободительных движений Польши и Украины", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте Центра в четверг.

Историки считают, что доступ к этим материалам могут потерять не только исследователи, журналисты и эксперты, но и обычные граждане, которые будут искать сведения о судьбах своих семей.

"Сегодня мы оказались в ситуации, когда трудно определить границу между академической свободой и нарушением польского законодательства", — говорится в заявлении.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Центр исследований освободительного движения — научная общественная организация, изучающая различные аспекты украинского освободительного движения в ХХ веке, политику национальной памяти и процессы преодоления последствий тоталитарного прошлого в странах бывшего СССР, Центральной и Восточной Европы.

*Экстремистские группировки, запрещенные в России.