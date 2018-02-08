Бывший американский военный решил помочь семье погибшего летчика Филипова

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американский военный медик, бывший член экипажа самолета ВВС США Стив Сол заявил RT о желании помочь семье погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

В интервью каналу он рассказал, что восхищен доблестью российского военного, который "пожертвовал собой ради боевых товарищей". Сол признался, что не уверен, хватило ли бы у него самого смелости поступить так же.

"Он замечательный человек. Жаль, что я не знал его лично", — добавил он.

Майор Роман Филипов погиб 3 февраля. Штурмовик Су-25, на котором он совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", террористы сбили из ПЗРК. Летчик успел доложить командованию об атаке, а затем катапультировался в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес.

После приземления Филипов вступил в бой с террористами и был тяжело ранен. Когда боевики подобрались на несколько десятков метров, майор подорвал себя гранатой.

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