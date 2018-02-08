В Дубае девять человек пострадали в ДТП с участием 28 машин

ДУБАЙ, 8 фев — РИА Новости. Девять человек пострадали в крупном ДТП с участием 28 машин в четверг в Дубае, сообщает издание The National.

ДТП произошло утром на трассе Emirates Road в условиях сильного тумана. Видимость в некоторых районах ОАЭ составляла утром менее 50 метров.

По данным полиции, туман стал главной причиной инцидента.

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Дорога была временно закрыта после ДТП, раненые доставлены в больницу.

Местная полиция призвала водителей к осторожности на дорогах ввиду сильного тумана. Туман продержится в стране до пятницы.

Два дня назад 44 машины столкнулись в эмирате Абу-Даби также во время сильного тумана. В результате пострадали 22 человека.