В Дубае девять человек пострадали в ДТП с участием 28 машин

ДУБАЙ, 8 фев — РИА Новости. Девять человек пострадали в крупном ДТП с участием 28 машин в четверг в Дубае, сообщает издание The National.
ДТП произошло утром на трассе Emirates Road в условиях сильного тумана. Видимость в некоторых районах ОАЭ составляла утром менее 50 метров.
По данным полиции, туман стал главной причиной инцидента.
#فيديو متداول عن #حادث_مروري بين عدة مركبات بسبب #الضباب على طريق #أبوظبي.#الإمارات #الشارقة24 pic.twitter.com/xgyFGmlGYD— الشارقة24 (@sharjah24) 6 февраля 2018 г.
Дорога была временно закрыта после ДТП, раненые доставлены в больницу.
Местная полиция призвала водителей к осторожности на дорогах ввиду сильного тумана. Туман продержится в стране до пятницы.
Два дня назад 44 машины столкнулись в эмирате Абу-Даби также во время сильного тумана. В результате пострадали 22 человека.