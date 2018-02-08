Внешняя разведка Эстонии видит возможную угрозу только из России

ТАЛЛИН, 8 фев — РИА Новости. Эстонская внешняя разведка считает, что Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Эстонии и других стран Балтии, но вероятность нападения невелика.

Опубликованный в четверг ежегодник эстонского департамента внешней разведки уделил главное внимание России. "Единственная опасность для независимости и территориальной целостности Эстонии и других стран региона Балтийского моря исходит от России", — говорится в документе.

В предисловии к ежегоднику глава ведомства Микк Марран напомнил о белорусско-российских учениях "Запад-2017". "Хотя российские военные учения имели большой масштаб, в нашем ежегоднике мы прямо отмечаем, что шанс военного нападения на страны НАТО в 2018 году невелик", — заявил Маран.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и в настоящее время продвигают Великобритания, Германия, Канада и США.

Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в Эстонии с апреля 2017 года.

Великобритания предоставила более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog. Франция — более 300 военнослужащих и танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL. В январе французский контингент сменили военнослужащие Дании.