Силовики применили слезоточивый газ против журналистов украинских "Вестей"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Силовики применили слезоточивый газ против журналистов украинской газеты "Вести".

Утром силовики пришли с обысками в офис, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов на работу не пустили. Позднее в Нацагентстве по возврату активов заявили, что "взяли под контроль" помещения медиахолдинга.

"Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру, и кто они вообще такие, ведь судя по экипировке — это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков", — цитирует сотрудниц редакции сайт "Вестей".

Число пострадавших не указано. Журналисты жалуются на сильную головную боль и головокружение.

Ппц‼️

Это должна видеть вся Украина — так "обыскивают" редакцию "Вести"😱

Нашли главные "вещдоки" — две бутылки вискаря😝

Он-лайн: https://t.co/wtZXLN54qV pic.twitter.com/AraBoIPH81 — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 8 февраля 2018 г.

"Становится все интереснее! После того как силовики тягали в редакцию какие-то вещи, в офисе "Вестей", по их словам, найдено "что-то интересное". Вызвана следственная группа. Похоже, готовится провокация и обвинение журналистов в преступлениях", — написала главный редактор издания Оксана Омельченко на своей странице в Facebook.

В медиахолдинге назвали действия силовиков давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата. Союз журналистов Украины также обвинил власти в препятствовании работы прессы.

"Это проявление дикости людей у власти и людей в погонах. Интересует прокуроров недвижимость? Придите в пиджаках. И не трогайте журналистов", — отметил глава союза Сергей Томиленко.

Украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе "Вестей". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг закроют до конца 2017 года.