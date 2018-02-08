Силовики применили слезоточивый газ против журналистов украинских "Вестей"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Силовики применили слезоточивый газ против журналистов украинской газеты "Вести".
"Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру, и кто они вообще такие, ведь судя по экипировке — это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков", — цитирует сотрудниц редакции сайт "Вестей".
Число пострадавших не указано. Журналисты жалуются на сильную головную боль и головокружение.
Ппц‼️— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 8 февраля 2018 г.
Это должна видеть вся Украина — так "обыскивают" редакцию "Вести"😱
Нашли главные "вещдоки" — две бутылки вискаря😝
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"Становится все интереснее! После того как силовики тягали в редакцию какие-то вещи, в офисе "Вестей", по их словам, найдено "что-то интересное". Вызвана следственная группа. Похоже, готовится провокация и обвинение журналистов в преступлениях", — написала главный редактор издания Оксана Омельченко на своей странице в Facebook.
В медиахолдинге назвали действия силовиков давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата. Союз журналистов Украины также обвинил власти в препятствовании работы прессы.
"Это проявление дикости людей у власти и людей в погонах. Интересует прокуроров недвижимость? Придите в пиджаках. И не трогайте журналистов", — отметил глава союза Сергей Томиленко.
Украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе "Вестей". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг закроют до конца 2017 года.
Атака на "Вести": Раньше за подобное сажали, а теперь и за преступление не считаютhttps://t.co/ke797mzwRJ pic.twitter.com/AY67LVrHIk— Газета Вести (@vesti) 8 февраля 2018 г.