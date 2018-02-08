В Риге прошел митинг против перевода русских школ на латышский язык

РИГА, 8 фев – РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в митинге в защиту русских школ около здания Сейма Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы пришли сюда, чтобы показать, что народ Латвии – это не только латыши. Мы русские, и мы хотим, чтобы наши права соблюдались", — сказал РИА Новости один из участников акции по имени Валерий.
Другая участница акции, Татьяна, усомнилась в том, что реформа образования принесет пользу. "Цель реформы – выдавить из Латвии русский язык. И все. Никаких благих целей она не преследует", — сказала она.
В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них примерно 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
Митинг у Сейма Латвии— fotokor (@fotokor01) 8 февраля 2018 г.
Латвия, Рига, 08.02.2018. Митинг у здания Сейма против полного перехода обучения в школах на латышский язык.
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