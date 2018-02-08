В Риге прошел митинг против перевода русских школ на латышский язык

РИГА, 8 фев – РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в митинге в защиту русских школ около здания Сейма Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.

В основном на акцию протеста пришли люди старшего поколения. Они держали в руках плакаты с надписями "Нет реформе", "Нет ассимиляции", "Школы нацменьшинств – наше богатство". Меропориятие прошло спокойно.

"Мы пришли сюда, чтобы показать, что народ Латвии – это не только латыши. Мы русские, и мы хотим, чтобы наши права соблюдались", — сказал РИА Новости один из участников акции по имени Валерий.

Другая участница акции, Татьяна, усомнилась в том, что реформа образования принесет пользу. "Цель реформы – выдавить из Латвии русский язык. И все. Никаких благих целей она не преследует", — сказала она.

Сегодня латвийский Сейм должен рассмотреть поправки к закону об образовании. Согласно им, перевод школ нацменьшинств на латышский язык начнется 1 сентября 2019 года и завершится через два года. Документ предусматривает, что дошкольники и школьники первых шести классов будут учиться на двух языках, в 7-9 классах до 80% учебного должно идти на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском.

В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них примерно 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.