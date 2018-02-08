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В мире

Новейшая история Саласпилса: "теперь тут землю окончательно опозорили"

13:5508.02.2018
(обновлено: 15:24 08.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей МелконовПерейти в фотобанкЖенщина возлагает цветы к мемориалу памяти жертв фашизма на месте концлагеря Саласпилс в Латвии. архивное фотоЖенщина возлагает цветы к мемориалу памяти жертв фашизма на месте концлагеря Саласпилс в Латвии. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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РИГА, 8 фев — РИА Новости. На месте бывшего концентрационного лагеря в латвийском Саласпилсе открылась обновленная экспозиция. В церемонии приняли участие глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр культуры Даце Мелбарде и руководство Музея оккупации.

Одно из заседаний Международного военного трибунала
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
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Как сообщает корреспондент Sputnik Латвия, каждый из этих людей поведал о том, как Латвию терзали оккупационные режимы — нацистский и советский. Ни единого слова не было сказано о тех, кто освобождал республику. Также не позволили выступить представителям Латвийского общества малолетних узников лагеря, а сотрудников посольства России и вовсе не позвали.

Представители общества малолетних узников рассказали, что новая экспозиция составлена исключительно однобоко. Те, кто захочет ее осмотреть, многое узнают о том, как строили мемориал, но о том, что происходило в самом лагере, будут иметь смутное представление.

С больших стендов экспозиции на посетителей смотрят узники: улыбающиеся сытые и крепкие парни, а рядом красивые девушки в чистых и аккуратных платьях, в украшениях и, кажется, даже немного подкрашенные. Эти девушки — заключенные, оказывается, работали в лагере швеями и даже получали деньги. А мужчины были, по всей видимости, из провинившихся легионеров СС, которые трудом искупали грехи перед Третьим рейхом.

Открытие обновленной российской экспозиции в музее Освенцима
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На стендах размещены странные письма заключенных, где они благодарят близких за посылки в лагерь, за продукты, которые им отправляют, за поддержку.

Что касается числа убитых, авторы экспозиции настаивают, что их было более двух тысяч, а вместе с евреями, строившими лагерь и позже расстрелянными, около трех тысяч.

Все документы, которые после войны были составлены Республиканской чрезвычайной комиссией ЛССР, авторы экспозиции назвали пропагандой, написанной в годы советской оккупации. Согласно новой версии, никаких десятков тысяч убитых и замученных не было и не было никаких детей, у которых выкачивали кровь для солдат вермахта.

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На стендах висят "свидетельства" заключенных о том, каким унижениям могли повергаться узники: им "могли дать пощечину, могли ударить кулаком по лицу, дать пинком под зад". Впрочем, один из очевидцев все же вспоминает, что "за все время заключения я видел, как двух человек повесили".

Как заявила министр культуры Даце Мелбарде, авторы экспозиции "объективно показали историю, очистив ее от грязи, которая была в советские годы".

Ни слова не было сказано о солдатах Советской армии, которые освобождали Саласпилс, ни слова о могилах на старом Гарнизонном кладбище.

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Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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radiozaboy
""Теперь тут землю окончательно опозорили""

А вот чтобы такого не случалось, надо было ушлёпков разных с земли той вовремя выкорчёвывать. Доигрались в толерантность - получите Гитлера в розовом.
14:06
08.02.2018
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Ergakov Vladimir
А я вот принадлежу к тому поколению, кто ещё помнит песню "Саласпилс". Кажется, в исполнении ленинградского ВИА "Поющие гитары" -
"Захлебнулся детский крик и растаял, словно эхо... Здесь когда-то лагерь был - лагерь смерти Саласпилс... На гранитную плиту положи свою конфету. Он, как ты, ребёнком был. Как и ты, он их любил. Саласпилс его убил. Детский лагерь Саласпилс..."
15:29
08.02.2018
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