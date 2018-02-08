МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Коалиция по борьбе с "Исламским государством"* нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии.

Атака якобы стала ответом на "неспровоцированное" нападение на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором в это время находились американские военные.

"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*", — говорится в официальном заявлении альянса.

По данным телеканала ABC, ссылающимся на неназванного американского чиновника, в результате авиаудара сил коалиции были убиты более ста человек. Собеседник канала заявил, что атака на штаб SDF была хорошо скоординирована и в ней участвовали танки и артиллерия.

Официальный Дамаск пока никак не прокомментировал эту информацию.

Атаки США

Это не первый подобный шаг коалиционных сил. Прошлой весной ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в окрестностях города Ат-Танф на юге страны. Как сообщили СМИ, это стало ответом американцев на инцидент между отрядом, воющим на стороне Дамаска, и группировкой, которую поддерживает Вашингтон.

США утверждают, что обстреляли сирийских военных после демонстративного продета истребителей и предупредительных выстрелов.

В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии. В ней проходит обучение и вооружение боевого крыла сирийских оппозиционных сил

США осложняют ситуацию

Американцы стремятся максимально осложнить ситуацию в Сирии, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Очень похоже, что США продолжают гнуть старую линию: речь идет о стремлении любыми путями осложнить ситуацию в Сирии с целью оправдать там свое присутствие ", — заявил он.

Клинцевич добавил, что к борьбе с ИГ* это не имеет никакого отношения: напротив, США атаковали единственную силу, которая реально противостоит террористам.

Россия будет реагировать

С точки зрения военного эксперта, члена общественного совета при Минобороны Игоря Коротченко, Москва должна активизировать поставки Дамаску комплексов противовоздушной обороны, а также обучать больше сирийских военных экспертов. С помощью этих мер сирийские военные смогут противостоять военной агрессии коалиции США в Сирии, считает он.

"Своей политикой на Ближнем Востоке США игнорируют международное право и устав ООН. В случае нарушения сирийского воздушного пространства самолёты коалиции должны сбиваться как во Вьетнаме, только это может отрезвить Вашингтон ", — подчеркнул он.

Коротченко добавил, что в сложившейся ситуации поставки российских систем ПВО сирийским войскам полностью соответствуют международному праву.

Мирный диалог

В Сочи 30 января прошел конгресс национального диалога в Сирии. Главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и займется внесением поправок в сирийскую Конституцию.

В конгрессе принял участие спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он отметил, что в состав комиссии должны войти представители правительства, оппозиции, а также эксперты и представители гражданского общества страны, племен женщин.

Участники конгресса выразили общее желание как можно быстрее положить конец вооруженному конфликту в Сирии, который продолжается с марта 2011 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России