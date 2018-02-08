Глава Мюнхенской конференции подтвердил проработку встречи глав МИД

БЕРЛИН, 8 фев – РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подтвердил, что прорабатывается возможность министерской встречи в "нормандском формате" по Украине на полях форума.

"Да, по моим сведениям, подготовка для встречи в "нормандском формате" на полях Мюнхенской конференции продолжается", — сказал Ишингер.

Он добавил, что подготовка идет на уровне внешнеполитических ведомств, однако он приветствует "возможность проведения такой встречи".

Очередная, 54-ая, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля в баварской столице.

Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие, — более 20 глав государств и правительств.

Участие подтвердили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко. США на конференции будут представлять глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, а делегацию сенаторов традиционно возглавит республиканец Джон Маккейн. В форуме со стороны хозяев примут участие действующий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, лидер Социал-демократической партии Германии и возможный новый глава МИД ФРГ Мартин Шульц, а также главы других министерств и ведомств.

Ранее МИД ФРГ не исключил возможность проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров.