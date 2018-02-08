Потенциал воздействия санкций на КНДР уже исчерпан, заявил посол

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Потенциал воздействия на руководство КНДР посредством санкций исчерпан, их усиление будет означать полную блокаду страны, что Пхеньян может оценить как объявление войны, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Я считаю, что да, что мы подошли к той грани, за которой начнется полная блокада Северной Кореи, полная блокада, которую северокорейцы, если она случится, называют объявлением войны", — заявил он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что международное сообщество должно учитывать эти обстоятельства, тем более, что сейчас факт – санкции оказывают весьма негативное влияние на жизнь простых людей. И это прискорбно", — добавил он.