В соцсетях набирает популярность новый способ борьбы со стрессом

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей нашли новый способ бороться со стрессом — они смотрят видеоролики, в которых крупным планом нарезают мыло. О необычном феномене рассказал портал Mashable.

Такие клипы относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция) — феномену восприятия, при котором у человека от просмотра или прослушивания чего-либо возникают приятные ощущения. Это помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками.

Публикация от 👑ASMR PRINCESS👑 (@asmr_soap_princess) Янв 30, 2018 в 2:09 PST

Публикация от 👑ASMR PRINCESS👑 (@asmr_soap_princess) Янв 25, 2018 в 11:10 PST "Есть что-то завораживающее в том, как мыльные пряди скручиваются или расслаиваются под ножом, а сам кусок становится все меньше", — пишет Mashable.

Один из популярных аккаунтов в Instagram, посвященных на этой теме, asmr_soap_princess, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга. На него подписаны около 327 тысяч человек.

Публикация от 👑ASMR PRINCESS👑 (@asmr_soap_princess) Янв 19, 2018 в 8:59 PST

"Мы — две девушки из Санкт-Петербурга. У нас есть более 1000 кусков мыла. Мы его любим! И мы показываем его вам. Слушайте, смотрите и наслаждайтесь", — говорится в описании аккаунта. Хозяйки аккаунта не только нарезают мыло, но и ломают и крошат его.

Пользователи в комментариях признаются, что их видеоролики приносят невероятное чувство удовлетворения, и отмечают, что "пристрастились" к просмотру.

Публикация от @soap_fetishist Янв 6, 2018 в 12:17 PST

Mashable напоминает и о других популярных ASMR-видео: в некоторых из них под нож попадали свечи или бомбочки для ванн.

Публикация от Asmr Soap Queen🐝👸👑 (@asmr.soapqueen) Фев 5, 2018 в 12:46 PST