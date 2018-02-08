В ОДКБ обеспокоены ростом напряженности в Афганистане

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. ОДКБ тревожит рост потенциал вызовов и угроз в Афганистане, где обосновались около 7 тысяч боевиков "Исламского государства"*, заявил заместитель гендиректора организации Валерий Семериков на брифинге в Москве.

"В последнее время потенциал вызовов и угроз в Афганистане нарастает. Нас это тревожит", — сказал Семериков.

В частности, одной из угроз является прирост числа боевиков ИГ* в стране. "Я руководствуюсь цифрой, которую слышал от советника президента Афганистана… Это, по усредненным данным, порядка 7 тысяч человек", — сообщил Семериков.

*Террористическая организация, запрещенная в России