Янукович прокомментировал отстранение его адвокатов от дела о "евромайдане"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович считает преступлением отстранение его адвокатов от участия в рассмотрении дела о событиях на "евромайдане" в Киеве в 2014 году, говорится в заявлении экс-главы государства, которое опубликовал его адвокат Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

Печерский районный суд Киева в декабре 2017 года решил отстранить адвокатов Януковича, заменив их на бесплатного государственного адвоката. Это решение было принято из-за неявки адвокатов в суд, они объяснили свое отсутствие участием в другом процессе. Апелляционный суд Киева признал правомерным решение Печерского районного суда.

"Нынешний украинский режим пошел на преступные меры – с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое "рассматривается" в Печерском районном суде города Киева", — говорится в сообщении.

По мнению Януковича, такие действия – "это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, бывший министр внутренних дел МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки жертв с обеих сторон. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.