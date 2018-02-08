В ЕП предлагают отменить переход на летнее время, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 8 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Около 80 депутатов Европарламента намерены поставить на голосование ассамблеи вопрос об отказе от перехода стран-членов Евросоюза на "летнее" и "зимнее" время, сообщил РИА Новости источник в депутатском корпусе.

"Ожидается, что вопрос будет поднят в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.

По его словам, инициаторы дискуссии убеждены, что перевод стрелок часов экономически неоправдан и доставляет дискомфорт людям.

Еврокомиссия осенью 2017 года пообещала изучить вопрос об отказе перехода на "летнее" время.

В Европейском Союзе переход на "летнее" и "зимнее" время регламентирует директива Европейского парламента и Совета ЕС 2000/84/EG. Она определяет начало и конец "летнего" времени во всех государствах ЕС и устанавливает, что "летнее" время вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Действие данной директивы, которой придерживается ряд не входящих в ЕС стран, продлевается каждые пять лет. Дискуссия о целесообразности перевода стрелок часов ведется с момента введения действующей практики. К концу XX века выяснилось, что экономический эффект от "летнего" времени незначителен.

Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и в Северной Америке.