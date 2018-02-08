БРЮССЕЛЬ, 8 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Около 80 депутатов Европарламента намерены поставить на голосование ассамблеи вопрос об отказе от перехода стран-членов Евросоюза на "летнее" и "зимнее" время, сообщил РИА Новости источник в депутатском корпусе.
"Ожидается, что вопрос будет поднят в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге", — сказал собеседник агентства.
По его словам, инициаторы дискуссии убеждены, что перевод стрелок часов экономически неоправдан и доставляет дискомфорт людям.
Еврокомиссия осенью 2017 года пообещала изучить вопрос об отказе перехода на "летнее" время.
Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и в Северной Америке.