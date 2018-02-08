Рябков предположил, к чему приведет ужесточение санкций США против КНДР

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США будут нести ответственность, если их намерения ужесточить санкции против КНДР помешают политическому урегулированию на Корейском полуострове, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Конечно же, реализация этих угроз, если до этого дойдет, ослабит возможность коллективной работы по тематике денуклеаризации Корейского полуострова. Таким образом администрация США в очередной раз ставит под вопрос с трудом нарабатываемую конструктивную основу для некоего политико-дипломатического движения вперед. Соответственно она — администрация США – и будет нести ответственность за возможные последствия этого", — заявил Рябков, комментируя намерения Вашингтона.