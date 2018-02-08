Рябков предположил, к чему приведет ужесточение санкций США против КНДР

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США будут нести ответственность, если их намерения ужесточить санкции против КНДР помешают политическому урегулированию на Корейском полуострове, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Вице-президент США Майкл Пенс накануне своего визита в Южную Корею, где он возглавит национальную делегацию на Олимпийских играх, заявил, что США скоро обнародуют "самую жесткую и агрессивную серию" экономических санкций в отношении КНДР.

"Конечно же, реализация этих угроз, если до этого дойдет, ослабит возможность коллективной работы по тематике денуклеаризации Корейского полуострова. Таким образом администрация США в очередной раз ставит под вопрос с трудом нарабатываемую конструктивную основу для некоего политико-дипломатического движения вперед. Соответственно она — администрация США – и будет нести ответственность за возможные последствия этого", — заявил Рябков, комментируя намерения Вашингтона.