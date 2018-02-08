"Кажется, они на задании". В Сети удивились корги, "оседлавшим" пони

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В соцсетях набирает популярность ролик с пони, катающим своего "лучшего друга" пса.

Видео, опубликованное жительницей города Боливар, штат Миссури, посмотрели уже более 5,7 миллиона раз, им поделились 93 тысячи человек. В ролике маленькая лошадь с псом породы корги на спине сначала просто стоит, потом начинает бежать. Женщины за кадром реагируют на это бурным смехом.

"Такое я не могла бы придумать. Сегодня мы вернулись на нашу дорогу и вот что мы увидели. Это не наша собака! Но, очевидно, она и Крикет, чудесный одноглазый пони, стали лучшими друзьями. Украду эту собаку для нового циркового номера", — написала автор ролика Келли Шенкер.

Позже она добавила, что собака не пострадала и что пони лишился глаза в инциденте, с корги никак не связанном. По словам Шенкер, она не ожидала, что видео станет вирусным, она просто хотела поделиться им с друзьями. "Мне повезло, что я вообще сняла это видео, потому что аккумулятор в телефоне почти полностью разрядился", — также отметила она.

Видеоролик насмешил многих пользователей соцсетей. Многие просто делились впечатлением об этой необычной дружбы, а некоторые строили целые теории заговора.

"Из-за этого я смеялась в голос! Как вообще корги залез на лошадь!", — пишет Шарлин Шорт Барнс.

"Чудесные друзья", — пишет Ребекка Шеррелл.

"Когда родители пса не хотят, чтобы он разговаривал с незнакомцами", — шутит Элли Баус.

"Не связывайтесь с ними. Кажется, они на задании", — предполагает Бретт Брэдли.

"Необычная дружба — лучший вид дружбы", — пишет Шерри Йеу.

"Песик хочет быть ковбоем!", — пишет Ninja k на YouTube.

"Два хулигана! Это объясняет всю подозрительную деятельность на ферме!", — пишет inkedtwinmom 13.

"Собака смотрит назад: "Черт, похоже, у нас проблема", — пишет mslizzyborden.