Рябков раскритиковал намерения США ввести новые санкции против КНДР

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва глубоко разочарована последними заявлениями США о возможности новых "агрессивных" санкций против КНДР, эти намерения создают атмосферу напряженности, когда только появились признаки диалога Сеула и Пхеньяна, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Вице-президент США Майкл Пенс накануне своего визита в Южную Корею, где он возглавит национальную делегацию на Олимпийских играх, заявил, что США скоро обнародуют "самую жесткую и агрессивную серию" экономических санкций в отношении КНДР.

"Заявления эти представляются нам глубоко разочаровывающими и создающими вновь атмосферу напряженности в отношении того, что может произойти в ближайшей перспективе", — сказал Рябков, комментируя заявления вице-президента США.

"Именно сейчас, когда вроде бы наступило относительное затишье и появились признаки того, что Пхеньян и Сеул продолжат прямой диалог на политическом уровне, американская сторона выступает противоположным образом и фактически демонстрирует незаинтересованность в том, чтобы эти процессы налаживания обмена мнениями между севером и югом на Корейском полуострове получили продолжение", — подчеркнул Рябков.