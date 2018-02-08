В МИД рассказали, что необходимо для установления мира в Афганистане

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Для установления мира в Афганистане необходимо вести диалог с талибами* как частью афганского общества, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Для нас очевидно, что в целях установления мира и безопасности в Афганистане необходимо вести диалог с движением талибов* как частью афганского общества", — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, "дипломатические усилия по запуску процесса национального примирения являются важнейшим элементом стабилизации ситуации в Афганистане".

"Россия выступает за равноправное взаимодействие международных партнеров с учетом национальных интересов всех без исключения стран региона. В этой связи рассматриваем Московский формат, а также механизм обновленной Контактной группы "ШОС-Афганистан" в качестве оптимальных площадок для ведения предметных переговоров по вопросу содействия нацпримирению в этой стране", — заключил Сыромолотов.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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