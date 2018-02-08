Вопрос урегулирования в Афганистане по-прежнему не решен, заявили в МИД

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вопрос политического урегулирования в Афганистане по-прежнему не решен, несмотря на большое число международных форматов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, "несмотря на большое число международных форматов, вопрос политического урегулирования в Афганистане по-прежнему не решен". "До сих пор не удалось привлечь противоборствующие стороны к мирным переговорам", — добавил он.
"Рассматриваем инициативу Ташкента в контексте развития Московского формата консультаций по афганскому урегулированию, в котором участвуют 11 стран региона и остаются открытыми двери для США", — сказал Сыромолотов.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.