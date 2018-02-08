Вопрос урегулирования в Афганистане по-прежнему не решен, заявили в МИД

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вопрос политического урегулирования в Афганистане по-прежнему не решен, несмотря на большое число международных форматов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Он напомнил, что "в середине января этого года "на полях" заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил с инициативой проведения в конце марта этого года в Ташкенте министерской встречи по афганскому урегулированию". "Нас, как и государства Центральной Азии, беспокоят происходящие в Афганистане процессы, оказывающие непосредственное влияние на безопасность в регионе", — добавил Сыромолотов.

По его словам, "несмотря на большое число международных форматов, вопрос политического урегулирования в Афганистане по-прежнему не решен". "До сих пор не удалось привлечь противоборствующие стороны к мирным переговорам", — добавил он.

"Рассматриваем инициативу Ташкента в контексте развития Московского формата консультаций по афганскому урегулированию, в котором участвуют 11 стран региона и остаются открытыми двери для США", — сказал Сыромолотов.

"Примечательно, что состав участников планируемой встречи практически дублирует Московский формат (помимо 12 названных стран предусмотрено участие Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, представителей ООН и ЕС)", — отметил замглавы МИД РФ.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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