В ДНР заявили, что силовики нарушили перемирие 15 раз за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (60)

Вид из окна пострадавшей квартиры на поврежденные окна здания Минобороны ДНР в Донецке, в результате обстрела из гранатомета. Архивное фото

Вид из окна пострадавшей квартиры на поврежденные окна здания Минобороны ДНР в Донецке, в результате обстрела из гранатомета. Архивное фото

ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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Накануне оперативное командование ДНР заявило о десяти нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За прошедшие сутки ВС Украины 15 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики 65 мин. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы и бронетехника.

"Горловское направление: минометы 120 миллиметров – пять мин, донецкое направление: минометы 120 миллиметров – две мины, 82 миллиметра – 30 мин, мариупольское направление: 82 миллиметра – 28 мины. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 376 единиц", — заявил представитель ведомства журналистам.