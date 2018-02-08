В МИД оценили перспективы диалога с США по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Комплексный диалог между Россией и США по антитеррору в том формате, в котором он существовал, вряд ли в ближайшее время возможен, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Комплексный диалог между Россией и США по антитеррору в том формате, в котором он существовал в прошлом, судя по последним известным инициативам американской стороны, вряд ли в ближайшее время возможен", — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Замглавы МИД РФ добавил, что "слишком много сожжено мостов". "Это не наша вина. Об этом уже много сказано", — отметил он.

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