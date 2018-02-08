Япония связала разработку малых ядерных боезарядов США с действиями России

ТОКИО, 8 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Таро Коно считает, что разработка США ядерных боезарядов малой мощности вызвана развитием подобных технологий Россией.

"Сейчас дестабилизирует мировое ядерное сообщество Россия, которая продвигает разработку и применение малых ядерных боезарядов", — приводит агентство Киодо слова министра, произнесенные на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента страны.

Коно вновь поддержал обнародованную на прошлой неделе новую ядерную доктрину США, в которой содержатся положения о разработке ядерных боезарядов малой мощности. "Это Россия привела к ситуации, когда США вынуждены разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности", — подчеркнул министр.

На прошлой неделе Пентагон обнародовал новую ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

При этом США обвинили Россию в нарушении договоров по контролю над вооружениями и других международных обязательств, а также в том, что Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар". В документе подчеркивается, что новая ядерная доктрина США позволит американским дипломатам говорить с позиции силы.

МИД РФ считает, что особую опасность представляют упомянутые в новой американской ядерной доктрине проекты создания боезаряда "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент II", а сама доктрина существенно понижает "пороговые условия" применения ядерного оружия.

Еще более опасной МИД России назвал веру американских военных в свою способность достоверно моделировать развитие конфликтов, в которых они допускают применение "маломощных" ядерных боезарядов". Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что существенно пониженные "пороговые условия" могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности.