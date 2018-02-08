Тайвань отказался от помощи Китая в ликвидации последствий землетрясения

ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Власти Тайваня отказались от предложенной Пекином помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, которое произошло во вторник вечеров в уезде Хуалянь на востоке острова, пишет издание South China Morning Post.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Тайваньские сейсмологи сообщили о 180 повторных толчках различной магнитуды. Жертвами стихийного бедствия стали девять человек, 266 пострадали. Еще 62 числятся пропавшими без вести.

Правительство Китая в среду утром предложило Тайваню направить в пострадавший район группу своих спасателей, чтобы ускорить процесс поиска пропавших, однако тайваньская сторона ответила отказом, заявив, что у острова достаточно собственных ресурсов.

"В настоящий момент у нас достаточно человеческих ресурсов и техники для проведения поисково-спасательной операции, мы высоко ценим их предложение о помощи, но в ней мы не нуждаемся", — сказал изданию зампредседателя совета по делам материкового Китая Цю Чуйчжэн.

Отвечая на вопрос о том, могло бы оказание помощи Пекином в этой ситуации Тайбэю стать возможностью для нормализации отношений, чиновник сказал, что речь идет о стихийном бедствии, и спасательная операция включает в себя именно гуманитарный аспект, "это не должно использоваться в политических целях".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.