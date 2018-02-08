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Киев ждет от нового правительства Германии сохранения санкций против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6542)
07:0708.02.2018
3108218
© Depositphotos / MorozzzЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
© Depositphotos / Morozzz

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Украины ожидают сохранения антироссийских санкций от будущего правительства Германии, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью газете Westdeutsche Zeitung.

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают достопримечательности Ливадийского дворца в рамках своего официального визита в Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Мы надеемся, что Федеративная республика пустит в ход свой политический вес для того, чтобы, наконец, решить конфликт (на Украине – ред.). Очень важно, чтобы санкции в отношении России не были сняты, так как это заморозило бы конфликт", — сказал Мельник.

В Берлине в среду прошел заключительный раунд коалиционных переговоров между альянсом ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании правительства. По его итогам участники договорились о создании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан, теперь он должен быть утвержден на съездах партий-партнеров, а в случае социал-демократов – всеми членами партии.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
klemmer
мы, собственно, тоже ждем
07:11
08.02.2018
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дмитрий дмитрий
Мне вот на санкции вообще по барабану, мне просто хочется посмотреть на скакунов, как они завизжат когда санкции снимут. Снимите санкции хотя бы на недельку, мы все дружно посмотрим спектакль, а потом можете хоть пожизненно их вводить
07:47
08.02.2018
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