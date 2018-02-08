ООН хочет расширить связи с Россией в сфере полицейских миротворческих сил

ООН, 8 фев – РИА Новости. ООН рассчитывает на углубление сотрудничества с Россией в области миротворческих полицейских операций и подготовки специалистов для них, заявил РИА Новости начальник управления полиции департамента операций по поддержанию мира ООН Луис Каррильо.

"Мы бы приветствовали расширение участия России в деятельности полицейских миротворцев ООН, в том числе с учетом работы российского специализированного центра по подготовке таких экспертов. Будем также рады приветствовать участие России на высоком уровне в предстоящем в этом году саммите глав полицейских ведомств", — сказал Каррильо.

Он отметил, что тема такого сотрудничества обсуждалась на днях на его встрече с первым заместителем постоянного представителя РФ при ООН Дмитрием Полянским.

Директор управления также напомнил, что совместная работа экспертов ООН и представителей МВД РФ насчитывает уже почти два десятилетия. Российский центр подготовки миротворцев для полицейских миссий ООН был создан в 2000 году в подмосковном Домодедове, с 2006 года он начал готовить специалистов из других стран, а в 2008 году первым получил соответствующую аккредитацию всемирной организации. В общей сложности за эти годы подготовку в центре прошли свыше 1660 российских офицеров и 532 офицера из 57 стран.

Саммит глав полицейских ведомств стран-членов ООН (UNCOPS) пройдет в штаб-квартире организации в июне. Два года назад Россия была представлена на подобной встрече министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Тогда российская сторона взяли на себя обязательство подготовить группу офицеров-женщин для участия в миссиях, что и было сделано в 2017 году. Всего курс прошли 35 женщин из России и ряда африканских стран.

Основной задача полицейских миротворцев ООН является помощь местным властям в создании своих полицейских сил. В настоящее время 40 россиян, в том числе семь женщин, принимают участие в пяти полицейских миссиях и специальных политических миссиях ООН в Косово, Южном Судане, ДР Конго, на Гаити и на Кипре.