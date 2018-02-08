В Грузии напали на воевавшую в Донбассе националистку

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Тбилиси неизвестный напал на полковника в отставке Додо Гугешашвили, ее 33-летний сын погиб, об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на местное МВД.
В Гугешашвили и ее сына открыли стрельбу, когда они находились в своей квартире. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах".
Додо Гугешашвили является ветераном абхазской войны 1992-1993 годов и одной из сподвижниц организатора вооруженного националистического формирования "Мхедриони". По данным украинского издания Зеркало недели, в 2014 году она воевала в Донбассе в рядах добровольцев на стороне украинских сил.
В Тбилиси совершено покушение на участницу АТО на Донбассе, полковника Додо Гугешашвили. Военная инструкторша в реанимации, ее сын убит. pic.twitter.com/M0vNFMkz0I— ★Нефритовый🇷🇺 (@zapvv) 7 февраля 2018 г.