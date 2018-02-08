Китай считает нужным выполнение иранской ядерной сделки всеми сторонами

ПЕКИН, 8 фев — РИА Новости. Китай полностью поддерживает совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) по иранской ядерной программе и считает необходимым его выполнение всеми сторонами, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с главой парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддином Боруджерди.

"Иран остается крайне важным государством Ближнего Востока, Пекин уделяет большое внимание развитию отношений с Тегераном и готов к совместной работе по реализации достигнутых лидерами двух стран важных консенсусов, продвигать стабильное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства КНР и ИРИ", — сказал Ван И.

Он подчеркнул, что "Китай всецело поддерживает совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и считает, что все заинтересованные страны должны совместными усилиями обеспечить выполнение достигнутых договоренностей".

Боруджерди в свою очередь отметил, что "Тегеран высоко ценит то, что по вопросу иранской ядерной программы Пекин придерживается справедливой и твердой позиции, и готов придерживаться выполнении достигнутого всеобъемлющего соглашения".

Он также добавил, что "Иран готов укреплять двустороннее сотрудничество с Китаем в рамках совместной реализации проектов инициативы "Один пояс – один путь".

Стороны на встрече также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.