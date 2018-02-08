При обрушении дороги на юге Китая погибли восемь человек

ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Восемь человек погибли в городе Фошань китайской южной провинции Гуандун в результате обрушения участка автомобильной дороги, сообщает Центральное телевидение КНР.

Инцидент по пока непонятной причине произошел поздно вечером в среду в районе Чаньчэн, по данным на 8.40 четверга (3.30 мск), жертвами обрушения дороги стали восемь человек.

Согласно последним данным, еще девять человек были госпитализированы с травмами разной тяжести, еще три человека пропали без вести.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию. Ведется поисково-спасательная операция.