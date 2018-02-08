Лидер демократов более восьми часов выступала в конгрессе США

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Лидер демократов в палате представителей, бывшая спикер Нэнси Пелоси поставила рекорд последнего столетия, выступая более 8 часов в конгрессе.

Согласно данным трансляции, 77-летняя Пелоси начала речь около 10 утра и закончила после 18 часов, то есть ее речь заняла целый рабочий день. Пелоси произносила речь без перерыва и лишь пила воду.

Лидер демократов заявила, что будет протестовать таким образом до тех пор, пока спикер Пол Райан не гарантирует ей, что иммиграционная повестка дня будет рассмотрена наряду с бюджетом.

Ранее демократы в сенате договорились с республиканским большинством о двухлетнем бюджетном компромиссе, но при этом обошли вопрос о возможной легализации нелегальных иммигрантов. У меньшинства в сенате есть право филибастера — обструкции путем затягивания обсуждений, что позволяет в теории блокировать законы путем произнесения длинных речей. В палате представителей таких возможностей нет, так что протест Пелоси остался чисто символическим и на обсуждение бюджета не повлияет.

Конгресс должен принять новый временный бюджетный закон до истечения четверга, чтобы избежать очередного "закрытия" правительства. Скорее всего такая мера понадобится даже несмотря на договоренности республиканцев и демократов в сенате, поскольку на выработку окончательного текста бюджетного соглашения потребуется дополнительное время.