Опрос: легализацию марихуаны поддержало рекордное число американцев

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Легализацию марихуаны в США поддерживают 59% избирателей, это рекордно высокое значение за время с 2013 года, против выступают 32% совершеннолетних американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного телекомпанией Fox News.

Впервые телеканал задал своим зрителям вопрос о легализации употребления марихуаны в 2013 году. Тогда доля тех, кто поддержал эту меры, составила 46%. Через два года их число увеличилось до 51%, отрицательно к такой инициативе отнеслись 44% респондентов. В 2001 году, как отмечает телеканал, за легализацию курения марихуаны выступали только 26% опрошенных американцев.

"Это огромный сдвиг в общественном мнении за очень короткий период. Так как все больше штатов легализуют марихуану без негативных последствий, о которых предупреждали оппоненты, поддержка инициативы, скорее всего, продолжит расти", — сказал один из интервьюеров телеканала Крис Андерсон.

Больше всего легализацию марихуаны поддерживают "миллениалы" (люди, родившиеся после 1981 года – ред.) – 72%. Среди представителей "поколения икс" (родившихся с 1960 по 1980 года) в поддержку этой инициативы высказались 60% респондентов, среди "бэби-бумеров" (поколения, родившегося в период с 1945 по 1964 год) – чуть больше половины, 52%.

Опрос, участие в котором приняли 1002 зарегистрированных избирателя, проводился с 21 по 23 января. Статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

Продажа и употребление марихуаны в рекреационных целях разрешены законодательством штатов Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада, Массачусетс и Мэн. В январе власти штата Вермонт официально разрешили использовать марихуану в "развлекательных" целях, закон вступит в силу с первого июля этого года.