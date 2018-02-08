МИД России приветствует укрепление силовых структур Пакистана

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Москва считает, что укрепление силовых структур Пакистана отвечает интересам всех стран региона, при этом исходит из того, что Исламабад будет проводить самостоятельный внешнеполитический курс, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии в российском МИД Замир Кабулов.

"Контртеррор – одно из приоритетных направлений российско-пакистанского сотрудничества… По нашему твердому убеждению, усиление боеспособности пакистанских силовых структур, противостоящих террористам, отвечает интересам всех стран региона", — сказал Кабулов.

"В отношении Пакистана исходим из того, что Исламабад будет проводить самостоятельный внешнеполитический курс. Это касается и выбора партнеров по ВТС", — добавил дипломат.

Ранее посол Пакистана в Москве Кази Халилулла рассказал РИА Новости, что заявления США о многомиллиардной помощи Исламабаду на противодействие терроризму недостоверны. По его словам, претензии США, "связанные с миллиардами долларов в качестве помощи, вводят в заблуждение", так как около половины от общего объема помощи — плата Пакистану за использование США с 2001 года пакистанских наземных объектов и воздушных коридоров для операций в Афганистане.