СМИ: Канада пересмотрит сделку по продаже вертолетов Филиппинам

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Канады заявили о намерении пересмотреть сделку по продаже 16 вертолетов типа Bell 412EPI Филиппинам в связи с планами Манилы использовать их в военных операциях на территории страны, пишет издание Globe and Mail.

В понедельник стало известно, что Канада и Филиппины заключили сделку на 233 миллиона долларов.

Как сообщил министр международной торговли Франсуа-Филипп Шампейн, протокол о сотрудничестве с Филиппинами был подписан еще в 2012 году, на тот момент власти страны заявляли, что планируют использовать технику в поисково-спасательных операциях, а не в военных.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита на Филиппины выразил озабоченность в связи с жесткими методами местных властей по борьбе с наркоторговлей.

Избранный в мае 2016 года на президентский пост Родриго Дутерте выступил полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и с теми, кто распространяет наркотики. Согласно данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 2,4 тысячи человек, связанных с наркоторговлей, а также в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.