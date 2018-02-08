Президентские выборы в Венесуэле назначили на 22 апреля

МЕХИКО, 8 фев – РИА Новости. Выборы президента Венесуэлы пройдут 22 апреля 2018 года, сообщила на пресс-конференции глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

"Реализация выборов назначена на 22 апреля этого года", — сказала Лусена. Ее выступление транслировалось в эфире местного телевидения.

Буквально перед этим президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что подписал соглашение с оппозицией, ставшее результатом переговоров в Доминиканской республике. "У меня есть соглашение из Доминиканской республики. Соглашение, которое вчера (во вторник) подписала наша делегация. Я дал указание министру (связи и информации Хорхе) Родригесу немедленно его опубликовать, сейчас я его подпишу и буду выполнять его со всех сторон, я держу слово", — заявил Мадуро в прямом эфире государственного телевидения.

Данный документ был подписан делегацией правительства Венесуэлы в одностороннем порядке. Оппозиция взяла время на дополнительное его изучение и в итоге не поставила своей подписи. Таким образом, пока данное соглашение оппозицией не согласовано.

Как сообщил в среду утром президент Доминиканской республики Данило Медина, в ходе переговоров были обозначены несколько дат выборов. Оппозиция настаивала на 10 июня, а правительство — на 8 марта. В итоге удалось договориться о 22 апреля, однако, по словам Медины, оппозиция "не поняла", что должна была подписать документ накануне и взяла дополнительное время на обсуждение.

Ранее оппозиция Венесуэлы заявила, что не будет подписывать "недостойное" соглашение с властями о нормализации ситуации в стране. По словам представителя оппозиции на переговорах Хулио Борхеса, их сторона не подписывала и не подпишет никакое соглашение, которое будет недостойным венесуэльского народа.