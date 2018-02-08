Лидер "Свободы" рассказал, какие области Украины планирует забрать Польша

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Новый польский закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, фактически указывает на территориальные претензии Варшавы к Киеву. Об этом в эфире канала NewOne заявил лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок.

"Польский закон о "бандеровской идеологии" имеет дальновидные мотивации. Во-первых, этот закон направлен на ассимиляцию украинцев, которые работают в Польше. Во-вторых, обратите внимание, в этом законе поляки, называя современную территорию современной Галичины и Волыни, очертили ее как Восточная Малопольша. Фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что возможно будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к Украине", — заявил он.

Кроме того, по мнению Тягнибока, новый закон оказывает влияние на конфликт на востоке Украины. "Поляки сегодня открыли второй фронт против Украины. Потому что они должны понимать, что с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только Украину ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу", — сказал лидер "Свободы".

Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал принял закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны. Документ вызвал резкую негативную реакцию в ряде стран, в том числе на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах.

Лидер Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. "Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал он в Facebook.