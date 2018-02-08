Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Южном Судане

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) в Южном Судане, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского ведомства.

"Двадцать девятого января текущего года министерство здравоохранения Южного Судана (МЗЮС) информировало, что на эту дату в стране зарегистрировано 20 случаев, подозрительных на лихорадку долины Рифт, три из которых подтверждены лабораторно и еще три — как вероятные среди лиц, которые скончались", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, также выявлены симптомы неизвестной геморрагической лихорадки в зоне вспышки у домашнего скота (овцы, козы и коровы). Взятые образцы проб у людей и животных направлены в Исследовательский институт вирусологии Уганды (UVRI) для дальнейшего исследования.

Также отмечается, что по статистическим данным МЗЮС, в стране с 2015 года регулярно регистрируется от двух до семи случаев не диагностированных геморрагических лихорадок человека со смертельным исходом, а у домашних животных фиксируется зоонозные лихорадки неустановленной этиологии.

Лихорадка долины Рифт (лихорадка Рифт-Валли) является опасной геморрагической вирусной инфекцией, поражающим главным образом животных, но имеющим также способность инфицировать людей. Большинство случаев инфицирования людей происходит в результате контакта с кровью или органами инфицированных животных. Заражение людей также происходит в результате укусов комаров.