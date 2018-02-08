Трамп уверен, что в Пхенчхане пройдет "великолепная зимняя Олимпиада"

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут великолепно.

"Поздравляю Республику Корея с тем, что это будет великолепная зимняя Олимпиада! То, что построил южнокорейский народ, действительно вдохновляет!" — написал президент на своей странице в Twitter.

К этой записи Трамп приложил видеофрагмент своего выступления во время визита в Южную Корею в прошлом году, в котором он восхищается достижениями этой азиатской страны.

Олимпийские игры в Пхенчхане открываются в пятницу. На церемонии открытия США будет представлять делегация во главе с вице-президентом Майком Пенсом.

Игры пройдут на фоне обострившейся в 2017 году ситуации на Корейском полуострове из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР. Трамп и официальные лица США до сих пор не исключают военного варианта решения северокорейской проблемы. Однако с конца ноября КНДР не проводит испытаний, а США в свою очередь перенесли военные учения в регионе до 1 апреля, то есть уже на период после Олимпийских и Паралимпийских игр.