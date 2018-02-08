Германия начала строительство самых крупных кораблей для ВМС Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев — РИА Новости. Немецкие судоверфи приступили в среду к строительству четырех корветов класса "Саар-6", которые должны стать самыми крупными кораблями в составе военно-морских сил Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

Военные рассчитывают получить их на вооружение в течение трех лет и поставить на защиту исключительной экономической зоны страны и ее главного актива — шельфовых месторождений природного газа, прикрыв их "зонтом" противоракетной обороны.

"В немецком городе Киль… 7 февраля 2018 года прошла церемония, обозначившая начало строительства корветов класса "Саар-6". В течение следующих трех лет четыре корвета будут постепенно вводиться в состав ВМС Израиля", — говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Командующий ВМС Израиля Элияху Шарвит назвал строящиеся в Германии корабли "одной из фундаментальных составляющих военно-морского оборонительного щита" страны. Вместе с тремя уже имеющимися корветами типа "Саар-5" американской постройки они станут самыми крупными кораблями на вооружении израильского флота.

Военные говорят, что корветы получат морскую модификацию комплекса ПРО "Железный купол". Израильская пресса недавно писала о планах усилить артиллерийское вооружение кораблей оперативно-тактическими ракетами.