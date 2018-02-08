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Все дело в испуге: украинский министр объяснил обвинения в сдаче Крыма

02:0608.02.2018
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© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкКомандующий Национальной гвардией Украины Степан Полторак. Архивное фотоКомандующий Национальной гвардией Украины Степан Полторак. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак, обвиненный в принятии окончательного решения о выводе украинских войск из Крыма в 2014 году, в комментарии телеканалу "112 Украина" назвал слова бывшего исполняющего обязанности министра обороны страны Игоря Тенюха ложью.

Утвержденный на должность Министра обороны Украины Степан Полторак
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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"Я не знаю, насколько этот протокол (допроса — ред.) соответствует действительности. Если он соответствует действительности и такие показания дал господин Тенюх, по моему мнению, это свидетельствует о том, что господин Тенюх настолько был напуган, не понимал, где он находится, кто на каких должностях находится, не понимал, кто какие задачи выполняет, потому что комментарий вообще неадекватен", — сказал он.

Также Полторак усомнился в достоверности протоколов допроса Тенюха, в которых содержится обвинение военачальника в "сдаче Крыма".

"Вывод украинских войск из Крыма без сопротивления"

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© Фото : РИА Новости Крым. Владислав Сергиенко
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Ранее адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Сердюк выложил в своем Facebook копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Игоря Тенюха, из которого следует, что решение о "выводе украинских войск из Крыма без сопротивления" приняли бывший глава администрации украинского президента Сергей Пашинский и экс-руководитель Национальной гвардии страны Степан Полторак.

"Окончательное решение о сдаче Крыма и выводе наших войск с "гордо поднятыми знамёнами" было принято 23.03.14 на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины по инициативе С. Полторака и С. Пашинского", — написал Сердюк, приложив к сообщению записи протокола допроса бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны страны Игоря Тенюха.

"В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардией (ныне министр обороны Украины. — Прим. ред.). Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно", — говорится в документе.

По словам Тенюха, все предложения украинских военных "по обороне полуострова" блокировались Арсением Яценюком, на тот момент занимавшим должность премьер-министра Украины.

Ответ Полторака

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Нынешний министр обороны Степан Полторак поспешил откреститься от причастности к решению о выводе войск из Крыма. По его словам, в марте 2014 он еще не был командующим Нацгвардией.

"На момент принятия решения по выводу военных формирований Вооруженных сил из Крыма я даже не был командующим Национальной гвардии. Меня назначили на должность 15 апреля 2014 года. Членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) я стал 27 октября 2014 года, когда уже стал министром обороны. До этого я даже не был членом СНБО. Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал", — заявил Полторак.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей республики проголосовали за такое решение.

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