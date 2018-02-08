В трех академиях Пентагона увеличилось число случаев сексуального насилия

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. В трех ведущих академиях министерства обороны США в 2016-17 учебном году возросло число выявленных случаев сексуального насилия, сообщает Пентагон со ссылкой на результаты ежегодного отчета.

По данным исследования, которое проводилось в Военной академии США (в Вест-Пойнте), в военно-морской и военно-воздушной академиях всего выявлено 112 случаев сексуального насилия с участием курсантов и мичманов, тогда как год назад таких случаев было 86.

В сообщении ведомства уточняется, что большинство случаев зафиксированы в академии в Вест-Пойнте – старейшем военном учебном заведении страны. Однако отмечается, что рост числа сообщений о насилии произошел после того, как в академии изменили правила подачи таких сообщений и рядом других нововведений.

"В целом, по оценке министерства обороны, установлено, что академии проводят политику, направленную на предотвращение и пресечение сексуального насилия", — говорится в сообщении, хотя год назад к руководству академии ВВС были нарекания в этой области.