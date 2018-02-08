Мужчина проходит мимо доски с логотипами партий, зарегистрированных в преддверии выборов в Италии. 20 января 2018 года

Мужчина проходит мимо доски с логотипами партий, зарегистрированных в преддверии выборов в Италии. 20 января 2018 года

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Филипп Прокудин. Всеобщие выборы в Италии, намеченные на начало марта, уже назвали "ночным кошмаром" Евросоюза: к победе рвется коалиция правых. Потенциальный премьер Маттео Сальвини публично нахваливает Путина, призывает остановить иммиграцию в страну и называет ЕС неудачным экспериментом. На волне популярности правого альянса в политику возвращается тяжеловес Сильвио Берлускони. Набирает очки и неформатное "Движение пяти звезд", выдвинувшее оригинальный лозунг: "В задницу!" РИА Новости разбиралось, что ждет Италию после парламентских выборов.

С чувством юмора

У американского издания Politico настроение мрачное: "Кошмар Европы стал еще немного ближе". Западному истеблишменту есть чего опасаться — победу могут одержать самые неформатные политические силы.

"Движению пяти звезд" меньше десяти лет, но эта партия уже добилась значительных успехов. В 2013-м новички заняли третье место на парламентских выборах. Лидер "Пяти звезд", комик Беппе Грилло боролся за голоса избирателей под понятным народу лозунгом "В задницу!" (С 2007 года Грилло проводил акции под названием V-day — буква V в данном случае означает не "викторию" — "победу", а известное всем итальянцам ругательство).

Без юмора комик относится разве что к чистоте рядов. Так, Грилло изгнал из "Пяти звезд" мэра, заподозренного в связях с неаполитанской каморрой — местной мафией. Аудитория на ура встречает его заявления о том, что "в парламенте заседают жены, любовницы, соглашатели и мафиози". Бескомпромиссность и отсутствие четкой программы движению только на руку — протестный электорат ничего другого и не ждет.

Генеральный секретарь торгово-промышленной палаты "Италия — Евразия" Давиде Сарнатаро в комментарии РИА Новости отметил, что "Пять звезд" успешнее других партий работают в Сети. И понятно почему: молодежь наиболее активна в интернете и не заморачивается особо бессодержательностью повестки "комического" движения.

"Мы верим в Европу народов"

Среди фаворитов предвыборной гонки — "Лига севера". Эта партия ратует за федерализацию, финансовую автономию экономически более развитых северных областей — чтобы богатый Север перестал "кормить" бедный Юг.

© AP Photo / Antonio Calanni Лидер "Лиги севера" Маттео Сальвини во время предвыборной кампании в Вероне © AP Photo / Antonio Calanni Лидер "Лиги севера" Маттео Сальвини во время предвыборной кампании в Вероне

Но пугает чиновников Евросоюза не это. "Лига севера" исповедует резко антииммигрантские взгляды. На выборы партия идет под лозунгом "Остановить вторжение!". Лидер "Лиги севера" Маттео Сальвини словно нарочно старается вызвать оторопь в Брюсселе. ЕС он называет "неудачным экспериментом" и заявляет, что хотел бы видеть во главе Италии такого руководителя, как президент России Владимир Путин.

Ко всему прочему "Лига севера" поддерживает французский "Национальный фронт" и Австрийскую партию свободы — еще один кошмар Евросоюза, причем давний.

Стефано Вальдегамбери, депутат парламента Венето от "Лиги севера", объяснил РИА Новости, почему евроскептицизм так популярен среди итальянских избирателей: "Людям не нравится Европа без души, Европа бюрократии, Европа, отрицающая наши христианские корни и нашу идентичность".

По его словам, "северяне" требуют смены внешнеполитического курса Италии и всего Евросоюза. "Мы верим в Европу народов, в Европу с Россией. Мы хотим создать огромный общий рынок и культурное пространства от Лиссабона до Владивостока", — говорит он.

Несогласие с курсом Брюсселя парламентарий из Венето выражал не только на словах, но и на деле. Он неоднократно посещал Крым после референдума о воссоединении с Россией и предлагал реализовывать на полуострове совместные инвестиционные проекты.

Возвращение ветерана

Есть козыри на руках и у партии "Вперед, Италия!", возглавляемой эпатажным Сильвио Берлускони. На фоне "Пяти звезд" и "Лиги севера" экс-премьер выглядит умеренным политиком. Хотя дон Сильвио тоже за словом в карман не полезет.

© REUTERS / Remo Casilli Экс-премьер Италии и лидер политического движения "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони во время телевизионной передачи "L'aria che tira" в Риме. 18 января 2018 © REUTERS / Remo Casilli Экс-премьер Италии и лидер политического движения "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони во время телевизионной передачи "L'aria che tira" в Риме. 18 января 2018

Так, после избрания Барака Обамы президентом США Берлускони назвал его "красивым и хорошо загорелым". Это вызвало скандал. Но сам политик от нападок отмахнулся: "Если у кого-то нет чувства юмора, тем хуже для него".

В 2008-м на саммите в Триесте Берлускони выскочил из-за колонны с возгласом "ку-ку!" навстречу канцлеру Германии Ангеле Меркель. Шутка главе немецкого правительства пришлась по вкусу. А итальянский премьер вспомнил, что над ним несколькими днями ранее в Санкт-Петербурге так же подшутил Владимир Путин.

В 2017-м он назвал первую леди Франции — жену президента Эммануэля Макрона Бриджит — "красивой мамой" главы государства. К тому времени Берлускони уже потратил сотни миллионов евро на юридическую защиту от многочисленных обвинений — в коррупции, отмывании денег, финансовых махинациях.

В целом он вел себя как лояльный Брюсселю и Вашингтону политик, но оставлял за собой право на собственное мнение. Не поддержал позицию США и ЕС по вопросу кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией. "Жители Крыма разговаривают на русском языке, они проголосовали на референдуме за присоединение к родной России. Вводить санкции — неверное политическое решение", — высказался Берлускони в 2015-м.

Из большой политики он ушел со скандалом. Сначала — расследование по поводу "гедонистических" вечеринок на его вилле. Суд его оправдал, но параллельно разворачивалось дело по уклонению от уплаты налогов. Бывшему премьеру назначили наказание в виде исправительных работ и запретили занимать государственные должности.

С таким бэкграундом 81-летнему Сильвио вряд ли светит пост премьер-министра. Но его "Вперед, Италия!" на выборы идет в союзе с "Лигой севера" и другими правыми партиями — "Братьями Италии" и "Четвертым полюсом". Кресло главы правительства прочат лидеру "северян" Маттео Саливини, и нет никаких сомнений в том, что ветеран итальянской политики Берлускони будет иметь сильное влияние на парламент и правительство. Скандальный Сильвио возникнет за спиной кабмина в любом случае — в Брюсселе это понимают. Причем взгляды на внешнюю политику у союзников совпадают — по крайней в мере, в отношении дружбы с Россией.

"Нам, как партии патриотов своей страны, близки идеология партии "Единая Россия" и идеи Путина, который через 20 лет после падения Берлинской стены спас Россию от социальной, экономической и политической катастрофы. И мы, располагая большинством в парламенте, будем настаивать в ЕС на отмене антироссийских санкций. Кроме того, мы сможем вернуть себе независимость во внешней политике", — делился планами на будущее член "Братьев Италии", депутат парламента Эдмондо Чириелли в январе 2018-го.

© REUTERS / Tony Gentile Наклейки с символами партий в преддверии выборов в Италии © REUTERS / Tony Gentile Наклейки с символами партий в преддверии выборов в Италии

Улыбка Москвы

Интрига в том, сможет ли правый альянс получить 40 процентов голосов избирателей, чтобы сформировать правительство. По социологическим данным, этот результат вполне достижим. Левоцентристам, основным конкурентам, социологи предсказывают 25-27 процентов.

Примерно столько же, согласно прогнозам, может набрать "Движение пяти звезд". Но партия комика Грелли намерена действовать по принципу "против всех", не вступая в коалиции. Из-за этого в Италии после выборов может начаться период политической турбулентности, как в Германии: победителей втянут в нелегкие переговоры о формировании кабинета министров.

В любом случае и парламент, и кабмин обещают быть яркими. Берлускони действительно способен стать серым кардиналом на фоне не уступающих ему в эпатажности соратников. Элемент неожиданности обеспечит "комическая" партия "Пять звезд". "Каким бы ни был результат выборов, Москва будет улыбаться", — грустит обозреватель Politico. Хотя непонятно, при чем тут Москва.

Между тем генеральный секретарь торгово-промышленной палаты "Италия — Евразия" Давиде Сарнатаро сомневается в том, что явка на выборах окажется столь же высокой, как в былые годы. По его словам, поправки в избирательное законодательство, принятые в последнее десятилетие, свели к минимуму роль личности в публичной политике. "Раньше можно было голосовать за кандидатуру, за конкретного человека. Люди выбирали премьер-министра, а сейчас мы голосуем по списку за партии", — сетует Сарнатаро.